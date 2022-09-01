Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

ООН, 1 сен - РИА Новости. Россия ожидает выступления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании СБ ООН 6 сентября по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.