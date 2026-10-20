Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) на фоне атак БПЛА на дата-центры «Яндекса» и «Сбера» предложила создать специальный внутренний режим, который позволит бизнесу продолжать продажи и отгрузки товаров при массовых сбоях в государственных информационных системах (ГИС), реестрах и каналах связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организацию.