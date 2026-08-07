Друзья, вчера на автобусном маршруте #3 произошла драка. Прочитать об этом можно в "Транспортной Инициативе".
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Друзья, вчера на автобусном маршруте #3 произошла драка. Прочитать об этом можно в "Транспортной Инициативе".
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