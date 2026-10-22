Житель Приволжского района Рамиль Б. в 2011 году отправился на срочную службу, а через семь лет подписал контракт с Минобороны РФ и трудился на должности старшего водителя эвакуационной роты эвакуационного взвода колёсной техники.
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