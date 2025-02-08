Командир расчета рассказал, как системы "Ураган" помогают мотострелкам в ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Командир расчета с позывным Восемнадцатый рассказал, как реактивные системы залпового огня "Ураган" помогают российским мотострелкам продвигаться на южнодонецком направлении специальной военной операции.
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