Дизайнер Керимова назвала стоимость свадебного платья дочери Меладзе Инги

Аника Керимова отметила, что дочь Валерия Меладзе зря критикуют за её свадебный наряд. Фото: из открытых источников В беседе с «МК» дизайнер рассказала, что Инга Меладзе оделась в белоснежное платье с открытыми плечами и чёрными разрезами на талии.
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