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Дизайнер Керимова назвала стоимость свадебного платья дочери Меладзе Инги

Дизайнер Керимова назвала стоимость свадебного платья дочери Меладзе Инги

Аника Керимова отметила, что дочь Валерия Меладзе зря критикуют за её свадебный наряд. Фото: из открытых источников В беседе с «МК» дизайнер рассказала, что Инга Меладзе оделась в белоснежное платье с открытыми плечами и чёрными разрезами на талии.

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