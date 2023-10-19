Дизайнер Керимова назвала стоимость свадебного платья дочери Меладзе Инги

Аника Керимова отметила, что дочь Валерия Меладзе зря критикуют за её свадебный наряд. Фото: из открытых источников В беседе с «МК» дизайнер рассказала, что Инга Меладзе оделась в белоснежное платье с открытыми плечами и чёрными разрезами на талии.