Как сложилась судьба актрисы Александры Афанасьевой-Шевчук

Звезда «Исцеления любовью» Александра Афанасьева-Шевчук изначально не собиралась выбирать актерскую профессию, несмотря на то, что выросла в семье актрисы и композитора, а для того, чтобы обрести счастье ей пришлось пережить….
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