В Петербурге с 14 по 22 июля будет закрыто движение по Володарскому мосту

Из-за проведения дорожных работ С 5:00 утра 14 июля до 2:00 ночи 22 июля движение трамваев по Володарскому мосту будет полностью прекращено из-за проведения дорожных работ, сообщили в пресс-службе Горэлектротранса.
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