Меня всегда занимал вопрос - почему среди людей моего возраста, а мне давно за 50, находятся такие, кто с пеной у рта доказывает, как ужасна была жизнь в СССР

Олег Самойлов

Да ты чО? "...На моем счету, не мало профессий и огромный стаж..."! Аххуедь! Интересно, а сколько у тебя профессий, сопля зеленая, коль ты "...преподавал в ВУЗе без малого 20 лет. А до этого в НИИ более 20 лет..."!? На харю ты карломентарист, а в НИИ ты вообще только на на овощебазы ездил! И стаж у тебя какой? В 60 тебя на пенсию пнули, значь не более 40 годов! Посему, хавальник захлопни и не чирикай! Это про стаж. А уж про то, что ты сделал для страны - да ни хера ты не сделал! ЧЕМ тебя страна отметила хоть раз, ась, щенок?