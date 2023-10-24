«…БРЕЗГЛИВЫЙ Я.» Меня всегда занимал вопрос - почему среди людей моего возраста, а мне давно за 50, находятся такие, кто с пеной у рта доказывает, как ужасна была жизнь в СССР.
Меня всегда занимал вопрос - почему среди людей моего возраста, а мне давно за 50, находятся такие, кто с пеной у рта доказывает, как ужасна была жизнь в СССР
Комментарии
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Александр Рожков
Последнее время я преподавал в ВУЗе без малого 20 лет. А до этого в НИИ более 20 лет. Так что в летуны не гожусь, обсиратель ты хренов.
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2 час.
Олег Самойлов
Да ты чО? "...На моем счету, не мало профессий и огромный стаж..."! Аххуедь! Интересно, а сколько у тебя профессий, сопля зеленая, коль ты "...преподавал в ВУЗе без малого 20 лет. А до этого в НИИ более 20 лет..."!? На харю ты карломентарист, а в НИИ ты вообще только на на овощебазы ездил! И стаж у тебя какой? В 60 тебя на пенсию пнули, значь не более 40 годов! Посему, хавальник захлопни и не чирикай! Это про стаж. А уж про то, что ты сделал для страны - да ни хера ты не сделал! ЧЕМ тебя страна отметила хоть раз, ась, щенок?
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2 час.
Александр Рожков
Это тебя в 60 на пенсию пнули. Все перевернул. На то и оборотень. А в той стране, в которой такие как ты в КПССе карьеру делали, все плюшки доставались таким как ты. А затем, вы же и переворот в 91 - м устроили, для себя любимых. А на харю ты хуй моржовый.
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1 час.
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