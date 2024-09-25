НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 692 подписчика

Король Иордании: Израиль убил больше детей, медиков и журналистов, чем их погибло в любом другом конфликте в современной истории

Король Иордании: Израиль убил больше детей, медиков и журналистов, чем их погибло в любом другом конфликте в современной истории

За время войны в секторе Газа израильские военные убили больше детей, журналистов и медиков, чем их погибло в любом другом конфликте современноти, заявил иорданский король Абдалла II.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх