Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Мэр Москвы рассказал о будущей Бирюлевской линии метро Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал жителям города, что Бирюлевская линия метро улучшит транспортную доступность семи районов Москвы.
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