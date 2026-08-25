Рецепт. Мазилка - лечилка от семи недугов

Просто, эффективно и никакой химии для вашего организма! Заболела спина, грыжа в позвоночнике, подвернули ногу, трещат суставы - попробуйте намазать это мазью, приложите бумажное полотенце или холщовую тряпицу и замотать не туго.
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