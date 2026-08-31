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ВС РФ ударили по логистическому центру под Киевом, где хранились дроны

ВС РФ ударили по логистическому центру под Киевом, где хранились дроны

REUTERS/Thomas Peter Российские военные нанесли удары по объектам логистики на Украине и морскому судну, которое перевозило грузы для ВСУ.

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