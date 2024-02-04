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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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10-12 января в Могилёве проходило первенство Могилёвской области по боксу до 18 лет.

10-12 января в Могилёве проходило первенство Могилёвской области по боксу до 18 лет.

Спортсмены-учащиеся нашей школы заняли следующие места: Кауров Влад - 2 место, Садовский Максим - 1 место, Соболевский Савелий - 2 место, Савенок Владислав - 3 место, Шапоткин Артём - 1 место, Иванов Владимир - 2 место.

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