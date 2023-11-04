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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нужно избавляться от подсознательной американизации

Нужно избавляться от подсознательной американизации

СВО, как болезненная операция на теле, помогает России через самокритику избавляться от чуждых смыслов, навязанных ей за время бездумной ориентации на Запад.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Короче - гуд байден, америка)))
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17 час.
Валентин Воробьев
Ну и в футболе тоже - ТВ российские матчи зачатую не кажут. А вместо этого Ла-лига, АПЛ, как будто россияне поголовно все болельщики чуждых нам команд. Российский футбол надо культивировать и прославлять. Результат будет. В Россию надо верить
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15 час.
Nikolay Zakharov
Это наш Горби и его продолжатель Ельцын переориентировали страну на Запад,а они придвинули свое НАТО к границам России,после добровольного роспуска Варшавского договора,только дураку не ясно,что этот Запад нам несёт,но это простому народу понятно,но либероидам, вкусившим богатую жизнь Запада до сего дня не ясно.
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11 час.

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