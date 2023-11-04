СВО, как болезненная операция на теле, помогает России через самокритику избавляться от чуждых смыслов, навязанных ей за время бездумной ориентации на Запад.
Нужно избавляться от подсознательной американизации
Комментарии
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Галина Смирнова
Короче - гуд байден, америка)))
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17 час.
Валентин Воробьев
Ну и в футболе тоже - ТВ российские матчи зачатую не кажут. А вместо этого Ла-лига, АПЛ, как будто россияне поголовно все болельщики чуждых нам команд. Российский футбол надо культивировать и прославлять. Результат будет. В Россию надо верить
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15 час.
Nikolay Zakharov
Это наш Горби и его продолжатель Ельцын переориентировали страну на Запад,а они придвинули свое НАТО к границам России,после добровольного роспуска Варшавского договора,только дураку не ясно,что этот Запад нам несёт,но это простому народу понятно,но либероидам, вкусившим богатую жизнь Запада до сего дня не ясно.
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11 час.
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