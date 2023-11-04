Нужно избавляться от подсознательной американизации

Валентин Воробьев

Ну и в футболе тоже - ТВ российские матчи зачатую не кажут. А вместо этого Ла-лига, АПЛ, как будто россияне поголовно все болельщики чуждых нам команд. Российский футбол надо культивировать и прославлять. Результат будет. В Россию надо верить