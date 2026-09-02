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Путин указал на сложности при выходе Армении из ЕАЭС

Путин указал на сложности при выходе Армении из ЕАЭС

Да нехер перед тупыми мартыхами пляски с бубном устраивать - пинок под сраку и в клетку!                                                                                                    Стремление Армении к вступлению в Европейский союз является законным правом республики, однако этот курс создает сложности из-за ее участия в Евразийском экономическом союзе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

а Пашинян не про рост, у него иные задачи. это тоже к вопросу о выборах - как и кого мы выбираем? не тока в Армении, по сути технологии отработаны, моСХ пипла под контролем, в итоге тот самый "отрицательный отбор". разве тока у нас? - везде! кто в выигрыше? - читаем классику, - В.Ленин "Империализм, как высшая стадия капитализма". не надо быть пророком, чтобы за сотню лет до видеть итог "развития", достаточно быть профессионалом, чтобы "заглядывать за горизонт". "отрицательный отбор" к сожалению для людей труда не способен видеть далеко, как следствие, правильно формулировать задачи. "здесь и сейчас" превращается, т.о., в банальный дербан на всех уровнях. что совсем хреново, - "судьи кто?"... иными словами и контроля за деструкцией нет никакого, ибо сами институты контроля внутри общего дербана...

Профиль пользователя Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев

Армению надо отпускать, не чинить ей препятствий. Какого президента выбрали, так пусть и живут. Хорошо бы ограничить перевод денег армянской диаспоры к себе на родину. Базу в Гюмри жалко, все таки это сдерживающий момент России на Кавказе. Ждём, через 2-3 года переворот в Армении. Возможно этому надо помочь.