Береговой ракетный комплекс «Нептун». Производство, проблемы и новый облик

Опытный комплекс "Нептун", выполненный на украинских шасси. Фото Генштаб Украины В недавнем прошлом украинская промышленность смогла разработать, испытать и довести до принятия на вооружение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун».
Опытный комплекс "Нептун", выполненный на украинских шасси. Фото Генштаб Украины В недавнем прошлом украинская промышленность смогла разработать, испытать и довести до принятия на вооружение береговой противокорабельный ракетный комплекс «Нептун».
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