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Половина МСП столкнулась отказами в проведении международных платежей

Половина МСП столкнулась отказами в проведении международных платежей

В течение последнего полугодия (второй и третий кварталы 2023 года) более половины (53%) малых и средних предприятий (МСП) в России столкнулись с отказом иностранных банков в проведении платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Промсвязьбанком (ПСБ) и «Опорой России».

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