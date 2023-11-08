Половина МСП столкнулась отказами в проведении международных платежей

В течение последнего полугодия (второй и третий кварталы 2023 года) более половины (53%) малых и средних предприятий (МСП) в России столкнулись с отказом иностранных банков в проведении платежей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Промсвязьбанком (ПСБ) и «Опорой России».