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Завещание режиссера: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны

Завещание режиссера: «Охота на императора» Алексея Пиманова выходит на экраны

Блокбастер «Охота на императора» стал одной из ожидаемых премьер российского проката в этом году. Фильм уже называют главным событием для всех поклонников исторического кино, однако особый интерес к нему связан с его создателем — легендой отечественной журналистики Алексеем Пимановым, для которого это была последняя работа в большом кино.

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