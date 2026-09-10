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Грязный матрас за 300 тысяч: москвич построил бизнес на исках к арендаторам

Грязный матрас за 300 тысяч: москвич построил бизнес на исках к арендаторам

РЕН ТВ Грязный матрас обошелся для съемщицы квартиры в столице в 300 тысяч рублей – именно такой счет ей выставил хозяин квадратных метров, как только она попыталась выселиться из его жилплощади.

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