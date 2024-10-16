Какую подержанную машину купить в 2024 году – хиты за 1,5 млн рублей на вторичном рынке Евгения КомароваАссортимент российского автомобильного рынка претерпел изменения на фоне ухода европейских и японских производителей.
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