Полисы ОСАГО убирают из списка обязательных документов при регистрации авто

Полисы ОСАГО хотят убрать из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.В начале ноября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому полисы обязательного страхования исключат из перечня документов, необходимых для регистрации транспортного средства.
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