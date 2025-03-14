Разочарование русофобов: Путин помогает энергосистеме ЕС пройти тест на устойчивость в конце зимы

Теплая погода в Европе, установившаяся в начале этой недели, резко сменится заморозками в выходные и на следующей неделе, что станет испытанием для возобновляемых источников энергии и всей энергетической системы континента, испытывающей недостаток природного газа в хранилищах.
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