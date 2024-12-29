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«Милан» уволил Фонсеку и назначит экс-тренера «Порту» Консейсау. Паулу подтвердил уход: «Я сделал что мог, моя совесть чиста»

Журналистам удалось пообщаться с португальским специалистом после пресс-конференции, посвященной ничьей с «Ромой» (1:1) в 18-м туре Серии А.

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