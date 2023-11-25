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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Ветлугин: «Сегодня было сильнейшее чувство напряжения. Сказал Мишину, что готов умереть – так волнуюсь»

Матвей Ветлугин выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Москве, набрав 99,02 балла.  «Лидерство – хорошо, буду последний кататься.

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