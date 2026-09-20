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Газета.ру

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Памфилова: 20 сентября поступило три жалобы по правам наблюдателей на выборах

Памфилова: 20 сентября поступило три жалобы по правам наблюдателей на выборах

На выборах в воскресенье, 20 сентября, поступило всего три жалобы по трудностям с реализацией прав наблюдателей, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

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