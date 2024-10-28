Баранчик об уроке для мигрантов в России: "Жить "по кайфу" они могут в своём кишлаке"

А зачем они тут, ещё и на вшивость проверять? Может и носки нюхать?

МП

Михаил Пантюхин

Всем ржавым и их лобби нужно давать статус иноагента, так как они берут к себе иностранцев!!! А то, что они творят в колониях - один выход - расстрел!!! А то, что Россия тратит деньги, по любому к выплате привлекать ржавых и их баев!!! И умножать в несколько раз!!!