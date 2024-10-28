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Закон и Порядок

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  • Сергей
    "Ну, подумаешь, б...
  • Михаил Пантюхин
    Всем ржавым и их лобби нужно давать статус иноагента, так как они берут к себе иностранцев!!! А то, что они творят в ...Баранчик об уроке...
  • radiofree
    Что хохлы,что среднеазиаты нам не нужны,от них пользы не будет,один вред.Вернутся ли домой...

Баранчик об уроке для мигрантов в России: "Жить "по кайфу" они могут в своём кишлаке"

Баранчик об уроке для мигрантов в России: "Жить "по кайфу" они могут в своём кишлаке"

В Хабаровске трёх мигрантов, отказавшихся вставать на воинский учёт, лишили гражданства и отправили домой.

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Комментарии
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Игорь Максаков
А зачем они тут, ещё и на вшивость проверять? Может и носки нюхать?
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3 час.
Ирина Черных
Вы, наверное, хотите, чтобы вас тоже никуда не впускали.
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Всем ржавым и их лобби нужно давать статус иноагента, так как они берут к себе иностранцев!!! А то, что они творят в колониях - один выход - расстрел!!! А то, что Россия тратит деньги, по любому к выплате привлекать ржавых и их баев!!! И умножать в несколько раз!!!
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9 мин.

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