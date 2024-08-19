Губернатор Новосибирской области начал подготовку к следующему паводковому сезону

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал начать подготовку к следующему сезону паводков, который может оказаться еще более сложным из-за продолжающейся дождливой погоды и высокой воды в реках и водохранилищах.
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