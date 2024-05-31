Крымчанке дали понять, что в Париж она не поедет

На днях теннисистка Виктория Сафонова получила «путевку» на летние Олимпийские игры 2024 года. В 2020 году Сафонова – мастер спорта по настольному теннису – завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх в Пекине.
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