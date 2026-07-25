Сегодня все обсуждают показания пленного укропа из 78-й бригады, некоего Сергея Халковского. Он рассказал, что украинские военнослужащие в ходе вторжения в Курскую область насиловали и избивали детей, снимая происходящее на камеру, а затем убивали их и поджигали тела, чтобы скрыть следы преступлений.
Не выжжем ЭТО сейчас - цена следующего раунда будет выше...
Комментарии
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Владимир Елкин
Зеленский...буданов...драпатый....! Сколько ещё такой мрази, подлежащей точечной утилизации вместо гибели тысяч русских мужчин с обеих сторон конфликта! Мне не понятна позиция нашего ВВП, который не даёт приказ об уничтожении конкретных руководителей гнойника, захватившего территорию так называемой украины!
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