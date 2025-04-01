Большинство россиян оказывают финансовую помощь пожилым родственникам

Подавляющее большинство россиян (83%) оказывают финансовую помощь пожилым родственникам. При этом почти половина россиян (46%) рассказали, что регулярно уделяют внимание своим возрастным близким (звонят, вместе проводят время), а чуть больше трети (34%) помогают с решением бытовых вопросов.
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