Большинство россиян оказывают финансовую помощь пожилым родственникам

Подавляющее большинство россиян (83%) оказывают финансовую помощь пожилым родственникам. При этом почти половина россиян (46%) рассказали, что регулярно уделяют внимание своим возрастным близким (звонят, вместе проводят время), а чуть больше трети (34%) помогают с решением бытовых вопросов.