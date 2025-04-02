Адвокат Шабутдинова объяснил, как признание коуча в мошенничестве повлияет на дело

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину. Об этом он написал в соцсетях, заявив, что признает свои ошибки и готов их искупить и попросил прощения у обманутых пользователей, которые воспользовались его курсами.
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