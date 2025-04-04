МВД работает над новой концепцией миграционной политики

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министерство внутренних дел работает над обновленной концепцией миграционной политики, её планируют представить осенью правительству, а затем президенту РФ Владимиру Путину, сообщил первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на IX Санкт-Петербургском международном форуме труда.