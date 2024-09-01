Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Росавиация: из-за атаки дронов в трёх аэропортах Москвы задержано 74 рейса

Росавиация: из-за атаки дронов в трёх аэропортах Москвы задержано 74 рейса

Ограничения на работу московских аэропортов вводили ночью и утром 1 сентября.В Москве из-за ограничений на полёты в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово после атаки дронов на регион, было задержано 74 рейса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх