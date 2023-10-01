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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петунин об обмене из «Северстали»: «Чего-то плохого про Козырева сказать не могу. Не пошло, и все. Просто не попал в его тактику, наверное»

– Насколько этот обмен был ожидаемым для вас? – Разговоры об этом ходили с начала чемпионата. Мой агент сообщал новости о некоторых переговорах.

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