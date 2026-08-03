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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне

« Монреаль » подписал контракт с защитником Максимильяном Шубером. Договор с 23-летним немецким хоккеистом рассчитан на один год и является двусторонним.

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