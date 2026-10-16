Пока чиновники рапортуют о снижении преступности среди мигрантов, замечена опасная тенденция, о которой не все решаются говорить публично.
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Главный Раввин России Берл Лазар:
Путин В одном из наших разговоров Путин сказал мне:
— Ребе, я подумываю максимально увеличить миграцию гоев из средней Азии и Кавказа, дать зеленый свет китайцам и вьетнамцам, пустить их в одночасье и вручить им намного больше прав, чем русским гоям.
Благодаря такому резкому и большому наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим "русский вопрос" смешав их с восточноазиатскими племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько проблем". С лёгкой руки Путина страну заполнили ГАСТАРБАЙТЕРЫ. Иудейское руководство Россией в лице иудея Путин довольно ясно и открыто определил приоритеты своей национальной политики:
«Можно ли придумать Россию заново? Мы должны опираться на то, что у нас есть и было. Мы должны опираться на русский народ. Это сложно составляющее понятие – «русский народ». Вы сказали: «Русские, русские». А кто такие русские? Не было до IX века практически никаких русских.