Маннарино разбил себе лоб ручкой ракетки

Адриан Маннарино разбил себе лоб до крови. По ходу четвертьфинала United Cup против Лоренцо Сонего он ударил себя ручкой ракетки.
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