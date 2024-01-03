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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маннарино разбил себе лоб ручкой ракетки

Маннарино разбил себе лоб ручкой ракетки

Адриан Маннарино разбил себе лоб до крови. По ходу четвертьфинала United Cup против Лоренцо Сонего он ударил себя ручкой ракетки.

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