Московская биржа опубликовала расписание торгов в новогодние праздники

Московская биржа определила регламент работы в период новогодних праздников 2025 года. В рабочую субботу, 28 декабря 2024 года, а также в официальные выходные дни 30 декабря 2024 года, 3 января, 6 и 8 января 2025 года торги на рынках биржи проводятся с учетом следующих особенностей: на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме; на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп; заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом (ЦК) на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.