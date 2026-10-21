Обладательница титула "Мисс Россия — 2003" Виктория Лопырёва снялась в образе спасательницы Малибу. Снимки 43-летняя модель опубликовала в инстаграме*.
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