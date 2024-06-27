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Альбер о Бельгии на Евро: «Довольствоваться выходом из самой легкой группы – безумие. Ошеломлен, что игроки этого не осознают. Нужно уважать фанатов, они ехали ночами и тратились»

Альбер о Бельгии на Евро: «Довольствоваться выходом из самой легкой группы – безумие. Ошеломлен, что игроки этого не осознают. Нужно уважать фанатов, они ехали ночами и тратились»

По итогам группового этапа команда Доменико Тедеско вышла в 1/8 финала турнира со второго места их квартета с Румынией, Словакией и Украиной.

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