РЭО объявил о старте недели экологических знаний в России

Неделя экологических знаний от движения «Экосистема» пройдет по всей стране с 8 по 17 апреля. Акция пройдет в поддержку национального проекта «Экология» и приурочена к празднованию Дня экологических знаний, который ежегодно отмечается 15 апреля.
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