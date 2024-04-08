РЭО объявил о старте недели экологических знаний в России

Неделя экологических знаний от движения «Экосистема» пройдет по всей стране с 8 по 17 апреля. Акция пройдет в поддержку национального проекта «Экология» и приурочена к празднованию Дня экологических знаний, который ежегодно отмечается 15 апреля.