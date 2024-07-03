Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли? Коллаж - Блокнот.руВот о чем можно было бы поговорить с министром обороны США после передачи ATACMS и Севастополя, сказать сложно.
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Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли? Коллаж - Блокнот.руВот о чем можно было бы поговорить с министром обороны США после передачи ATACMS и Севастополя, сказать сложно.
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