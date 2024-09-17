Electronic Arts передумала выпускать The Sims 5 — что ждёт серию в будущем Франшизе симу...

Electronic Arts передумала выпускать The Sims 5 — что ждёт серию в будущемФраншизе симуляторов жизни The Sims скоро исполнится 25 лет, и по случаю приближения юбилея издательство Electronic Arts и разработчики из Maxis рассказали о будущем серии.
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