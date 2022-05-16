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Яннис Адетокумбо и Лука Дончич – в Топ-5 моментов матчей НБА 15 мая

Яннис Адетокумбо и Лука Дончич – в Топ-5 моментов матчей НБА 15 мая

НБА представила подборку лучших моментов седьмых матчей плей-офф, которые состоялись 15 мая. Топ-5 возглавили Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас»).

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