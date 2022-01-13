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Заведено дело о халатности полицейских после убийства девочки в Костроме

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме.

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