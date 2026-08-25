В ОЭЗ «Технополис Москва» начали производство навигационных табло нового поколения

Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» запустил производство двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими дисплеями, которые используются для навигации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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