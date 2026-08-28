Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» против «Нефтехимика»

Сегодня состоится один матч на Фонбет Кубке Блинова. Матчи турнира показывает Okko. Фонбет Кубок Блинова « Северсталь » – «Нефтехимик» – 16:30 Положение команд: « Локомотив » – 4 (2), «Северсталь» – 2 (1), «Сибирь» – 2 (2), « Нефтехимик » – 0 (1), «Авангард» – 0 (2).
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