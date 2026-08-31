ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Держится он на трёх китах: на намерении, на воле и на вере в своё дело. Эффективный инструмент воздействия на реальность.
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