Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

ЗАКОН УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Держится он на трёх китах: на на­мерении, на воле и на вере в своё дело. Эффективный инструмент воздействия на реальность.

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