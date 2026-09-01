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Регион 29

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В Котласе у любителя пьяной езды конфисковали электромопед

Мужчину, уже лишенного прав, оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года запретили управлять транспортомМужчину, уже лишенного прав, оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года запретили управлять транспортомКотласский городской суд вынес приговор 42-летнему жителю Котласа, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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