В Котласе у любителя пьяной езды конфисковали электромопед

Мужчину, уже лишенного прав, оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года запретили управлять транспортомМужчину, уже лишенного прав, оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года запретили управлять транспортомКотласский городской суд вынес приговор 42-летнему жителю Котласа, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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